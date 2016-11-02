Захарченко: Украина не выживет этой зимой без донбасского угля

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко поставил под сомнение способность Украины пережить грядущую зиму без донбасского угля.

По словам Захарченко, в данный момент Украина смогла запасти примерно две с половиной тонны угля, в то время как требуется не менее трех с половиной тонн. При этом время уже упущено, и теперь украинские власти просто не успеют сделать новые закупки угля. Захарченко добавил, что Украина вынуждена торговать с ДПР, поскольку без добытого на территории Донбасса угля.

В сентябре глава министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что Украина сможет полностью обходиться без поставок с Донбасса, если перейдет на уголь газовой группы.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня