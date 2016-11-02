МИД Турции: наша страна готова принимать россиян по внутреннему паспорту

О том, что Турция готова пойти на встречные шаги по отношению к России, заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу. И, в первую очередь, это касается туристического бизнеса.

По словам политика, его страна готова впускать российских граждан по внутреннему паспорту. Также глава ведомства выразил бескрайнее сожаление, что отношения двух стран разладились после истории со сбитым самолетом. По его словам, не должна быть разорвана связь между народами, которые так любят друг друга. Политик отметил, что в его стране всегда рады россиянам, сообщает ria.ru.

В этом году в туристическом бизнесе Турции наметился серьезный кризис. Из-за угрозы террористических атак и разлада с Россией резко упали доходы индустрии. Так, по некоторым расчетам, в начале года туристический поток из нашей страны снизился более, чем на 90 процентов.