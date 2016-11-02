Times высмеяла истерию на Западе вокруг якобы российских «хакерских атак»

Первыми о том, что российские хакеры якобы их атакуют, заявили в США. Мол, взломали компьютерную систему демократической партии, чтобы повлиять на президентские выборы. Затем массовую истерию подхватили и другие западные страны. В Великобритании, например, заявили, что выделят около двух миллиардов фунтов на кибероборону.

По этому поводу очень иронично высказался один из авторов Times Патрик Кидд. Как он отметил, раз российские хакеры такие всемогущие, то они могут влезть и в бытовую технику иностранных граждан. Например, хочешь что-то подогреть в тостере, а он тебе вдруг говорит «на здоровье», сообщает ria.ru.

Как отмечает автор, в таком случае англичанам надо заранее решить, что они будут делать, если Россия через Интернет закажет им столько салата, сколько они не смогут съесть.