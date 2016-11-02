Глава МИД Турции готов лично извиниться перед вдовой погибшего пилота Су-24
2 ноября 2016, 16:25 [ «АН-онлайн» ]
Министр иностранных дел Турции выразил готовность лично извиниться перед вдовой российского летчика Олега Пешкова, убитого год назад в Сирии.
Как рассказал Мевлют Чавушоглу корреспондентам «России-24», о своем намерении он сообщил ранее российскому коллеге Сергею Лаврову. Также Чавушоглу заявил, что турецкие власти хотят помочь материально семье погибшего военнослужащего.
Напомним, Олег Пешков погиб 24 ноября в небе над Сирией. Су-24, за штурвалом которого находился пилот, атаковал истребитель ВВС Турции. Уничтожение самолета стало причиной резкого ухудшения отношений между Москвой и Анкарой. Президент Турции Реджеп Эрдоган принес извинения за случившееся в июне текущего года. Спустя несколько дней появилась информация о том, что власти турецкого города Кемер намерены подарить семье Пешкова дом. Родственники военнослужащего от этого подарка отказались.