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//В мире

Кличко: ненавижу снег, потому что его надо убирать

2 ноября 2016, 16:15 [ «АН-онлайн» ]

Кличко: ненавижу снег, потому что его надо убирать
Фото: globallookpress.com

Мэр Киева Виталий Кличко, известный своими курьезными и противоречивыми высказываниями, на этот раз рассказал о своем отношении к снегу. По словам градоначальника, его любовь к осадкам осталась в далеком боксерском прошлом, теперь же ситуация изменилась в корне.

Кличко пожаловался, что на посту мэра снегопады он просто возненавидел. Все дело в том, что снег, как оказалось, нужно убирать, причем делать это требуется как можно быстрее.
 
Не так давно мы уже писали об еще одном связанном со снегом случае, фигурантом которого стал киевский градоначальник. Выступая в эфире украинского телевидения, Кличко не смог сложить 13 и 3, подсчитывая снегоуборочную технику, которую предоставила Украине Германия.

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