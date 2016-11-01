Папа Римский: женщинам никогда не бывать священниками!

Папа Римский Франциск заявил, что женщинам никогда не стать священниками.

Свое слово понтифик сказал журналистам во время перелета в Рим из Швеции, отметив, что еще Иоанн Павел II был против того, чтобы женщин посвящали в сан священников. Как сообщает сегодня агентство ANSA, Папа Римский подчеркнул разницу между епископской традицией, которая идет от апостола Павла и линией Марии в отношении женщин, которые якобы могут многие вещи делать лучше мужчин.

Кроме того, священнослужитель коснулся проблем миграции и заметил, что беженцев не следует бояться, поскольку Европа была создана именно благодаря постоянной интеграции культур.