В честь Хеллоуина Барак Обама рассказал страшилку про выборы

В канун Дня всех святых президент США Барак Обама решил в прямом эфире рассказать страшилку о выборах в своей стране.

Политик посетил перед Хеллоуином популярное в Штатах телешоу Full Frontal. Ведущая передачи Саманта Би попросила Барака Обаму рассказать страшилку о том, что случится с США, если молодежь не отправится голосовать 8 ноября. Президент был лаконичен и рассказал следующую страшную "историю": "Дональд Трамп может стать президентом".

Обама добавил, что молодые граждане страны заинтересованы в выборах значительно больше, чем думают многие. Он также заметил, что его дочь Малия в 2016 году впервые будет голосовать.