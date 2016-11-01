Асад рассказал, сколько лет он еще будет президентом Сирии

Действующий президент Сирии Башар Асад рассказал, до какого года намерен руководить страной.

Политик планирует остаться на этом посту до завершения своего президентского срока в 2021 году. Башар Асад отметил, что именно в этом году будет окончен его третий семилетний срок, пишет издание The New York Times.

Глава САР приветствовал журналистов в президентском дворце в Дамаске, где не слышно выстрелов и подчеркнул, что в стране не произойдет никаких серьезных политических изменений до того момента, пока правительство не победит в этой войне. Асад не оставляет надежды убедить Запад в том, что их правительства поступили неверно, выразив поддержку сирийской оппозиции.