В центре Киева переименуют улицу Московскую

Во вторник на официальном сайте Киевской городской госадминистрации появилось сообщение о том, что улица Московская в столице Украины будет переименована.

Уже есть предположение, как именно она будет называться - вероятно, улицу в центре Киева переименуют в честь силовика Дмитрия Годзенко с позывным "Годзила", погибшего в Донбассе.

В сообщении уточняется, что комиссия по вопросам наименований уже порекомендовала Киевсовету переименовать три улицы в украинской столицы - в честь Василия Щавинского, Владимира Ивасюка, а также Дмитрия Годзенко. Данное решение было принято в ходе заседания комиссии по вопросам наименований, председателем которой являлся заместитель председателя КГГА Алексей Резников.