Во вторник, 1 ноября, руководитель калининградского отделения российского профсоюза моряков Вадим Мамонтов заявил, что рыбаки российского траулера бастуют в Норвегии.

Моряки, работающие на среднетоннажном кормовике "Павел Копытин", приписанном к Южно-Сахалинску, приняли решение начать забастовку в Норвегии в связи с растущими долгами по зарплате - они не получают деньги уже три месяца, передает РИА "Новости".

Мамонтов заметил, что рыбаки отказались выйти на работу на промысле в норвежской зоне Баренцева моря, поскольку начальство не платит им заработную плату и ничего не обещает.