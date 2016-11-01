Ежегодно Китай закупает астрономическое количество российского мороженого

Ежегодно Китай привозит из России астрономическое количество мороженого на продажу.

Как сообщил посол КНР в Российской Федерации Ли Хуэй каждый год китайской стороной закупается примерно 5 тонн мороженого из нашей страны. Как сообщат RNS, российское лакомство пользуется в Китае невероятно большим спросом, поскольку считается самым вкусным и качественным.

Напомним, в рамках саммита G20, который состоялся в начале сентября текущего года, президент России Владимир Путин презентовал своему китайскому коллеге Си Цзиньпину коробку российского мороженого.