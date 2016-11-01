Дикий Запад: в Чикаго за выходные застрелены 17 человек

Жители Чикаго поставили новый рекорд по убийствам в праздники: только за последние выходные октября, связанные с празднованием Хэллоуин, были застрелены 17 человек и более 40 попали с ранениями в больницы.

Самым молодым погиб 14-летний Демарко Вебстер, помогавший выходить отцу из дома. Всего же, как отмечает издание Chicago Tribune, с начала года в городе убиты 638 человек, что почти на треть больше того же прошлогоднего периода. До последней вспышки насилия рекорд отдавали бойне в День отца, проходивший в июле, когда от пуль погибли 13 жителей. В целом, Чикаго традиционно входит в список самых криминогенных городов США, стрельба там слышна на удивление часто для страны, поучающей других гумманизму.

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