Мужчина на экскаваторе пытался убить подругу президента Южной Кореи

Необычный инцидент, который потряс страну, произошел в Сеуле в Южной Корее. Охранник прокуратуры заметил, как прямо на здание едет экскаватор. Он попытался остановить нарушителя, но не тут-то было. Махина снесла ворота и со всего маха влетела в строение.

Как выяснилось позже, водитель хотел таким образом лишить жизни 60-летнюю подругу президента страны Чхве Сун Силь, которая на тот момент находилась в прокуратуре, сообщают vesti.ru.

Женщина, на которую совершалось покушение, пользуется недоброй славой на Родине. Многие считают, что она влияет на главу государства, хотя, по закону, у нее нет на это никаких прав. Также ее подозревают в колдовстве и аферах. Из-за этого Чхве Сун Силь прозвали "Распутиным в юбке".

На данный момент приближенная особа задержана по подозрению в том, что она незаконно использовала деньги, принадлежащие общественным фондам.