Первые китайские истребители пятого поколения летают на публике

Первый публичный полёт двух новейших собственных многоцелевых истребителей пятого поколения Chengdu J-20 представил китайский авиапром сегодня на международном авиакосмическом салоне Airshow China.

Большая часть военно-технических характеристик нового самолёта остаётся в тайне, хотя о разработке известно с 2011 года, когда был совершен первый испытательный полёт. Тем не менее, специалисты разглядели в модели ряд заимствований из российского демонстрационного МиГ 1.44 и американских истребителей пятого поколения F-22 и F-35. Есть сообщения, что и двигатели используются российские - АЛ-31ФН. Пекин питает амбиции выйти на передовые позиции на мировом авиарынке уже в ближайшее десятилетие. Истребитель J-20 должен поступить на вооружение страны до 2019 года.

В связи с перспективой развития собственной боевой авиации, в том числе на экспорт, становится понятно, почему Китай не стремится закупать в большом количестве наши Су-35 - пусть поколения 4++, но всё же не пятого.

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