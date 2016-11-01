Жители Канады выиграли приз в конкурсе – ночь в гробах замка Дракулы

Весьма экстравагантный приз за участие в одном из конкурсов получили жители Канады Тами и Робин Варма. Им позволили провести ночь в замке известного во всем мире вампира – Дракулы.

Правда, по словам брата и сестры, такой подарок был для них очень желанным. Их дедушка посвятил свою жизнь изучению легенд о знаменитом кровососущем графе.

Посещение замка Дракулы, который находится Трансильвании, совпало с самым мистическим праздником года – Хэллоуином, сообщает life.ru. Во время визита молодых людей накормили ужином, меню которого соответствовало знаменитой книге Брэма Стокера. Затем их уложили спать в… гробы.

Кстати, победители конкурса, который организовала одна из компаний, занимающихся бронированием жилья, стали первыми за последние 70 лет, кому довелось переночевать в замке знаменитого вампира.