Украинская Рада предлагает запретить русскоязычную прессу

На Украине предложили запретить выпуск печатной продукции на языках других государств, в том числе и на русском. Соответствующий законопроект был предложен главой комитета по вопросам свободы слова и информационной политики.

Кроме того, в случае принятия соответствующего закона, доля украиноязычных передач на местных радиостанциях и телеканалах должна будет составлять не менее 75 процентов. Более того, каналы больше не смогут самостоятельно выбирать язык или пускать в эфир фильмы с субтитрами на других языках.

По мнению политолога Руслана Бортника, такой законопроект не соответствует европейским нормам и носит дискриминационный характер по отношению к проживающим на территории Украины гражданам.

Читайте также: