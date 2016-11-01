Опубликована расшифровка переговоров диспетчеров с пилотами возвращенного в Киев самолета

Сегодня в газете “Белорусь сегодня” была опубликована расшифровка переговоров диспетчера киевского аэропорта с пилотом самолета “Белавиа”, летевшего в Минск.

Ранее сообщалось, что на подлете к белорусской границе экипаж лайнера получил указания вернуться в аэропорт вылета под угрозой применения истребителей. Позднее руководитель Службы безопасности Украины опроверг информацию об угрозах. В ответ на это белорусская сторона пообещала опубликовать переговоры с пилотами.

Как следует из расшифровки, диспетчер потребовал возвращения лайнера, добавив, что это требование военного руководства и за его невыполнение на перехват самолета будет поднята боевая авиация.