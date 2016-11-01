Полуобнаженная женщина легла в центре Парижа в честь Дня вегана

Сегодня парижане и гости французской столицы стали свидетелями акции, которую провели активисты общества РЕТА (Люди за этичное обращение с животными) в честь Дня вегана.

Прохожие могли наблюдать, как в самом центре Парижа полуобнаженная женщина, политая кетчупом, лежала на тарелке, которая была изображена на асфальте. Тело женщины украшали листы салата, а по краям тарелки были нанесены надписи, призывавшие отказаться от мяса.

Веганы со всего мира сегодня отмечают Международный веганский день, в честь которого в разных странах проводятся разные мероприятия и акции, посвященные отказу от употребления продуктов животного происхождения. Этот день отмечается ежегодно с 1994 года.

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