В антирейтинге Клинтон опережает Трампа

Среди потенциальных избирателей президента США был проведен опрос, по которому составлен антирейтинг кандидатов на пост американского лидера. Респондентов спросили, к кому из претендентов на место президента Америки они относятся более негативно.

Как выяснилось, на этот раз лидирующие позиции заняла Хиллари Клинтон, сообщает ria.ru. Ее показатель в процентах оказался выше прямого конкурента – кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Причем, большее количество возможных избирателей относятся к кандидатуре Клинтон более неблагоприятно, чем к Трампу.

Одновременно Клинтон опережает на один процент своего конкурента в опросе о том, кого бы из кандидатов поддержали избиратели на выборах.