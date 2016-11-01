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//В мире

В антирейтинге Клинтон опережает Трампа

1 ноября 2016, 08:11 [ «АН-онлайн» ]

В антирейтинге Клинтон опережает Трампа
Фото: pixabay.com

Среди потенциальных избирателей президента США был проведен опрос, по которому составлен антирейтинг кандидатов на пост американского лидера. Респондентов спросили, к кому из претендентов на место президента Америки они относятся более негативно.

Как выяснилось, на этот раз лидирующие позиции заняла Хиллари Клинтон, сообщает ria.ru. Ее показатель в процентах оказался выше прямого конкурента – кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Причем, большее количество возможных избирателей относятся к кандидатуре Клинтон более неблагоприятно, чем к Трампу.

Одновременно Клинтон опережает на один процент своего конкурента в опросе о том, кого бы из кандидатов поддержали избиратели на выборах.

 

 

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