В Индонезии кот больше года оплакивает хозяйку на ее могиле

Поразил своей бесконечной преданностью всех жителей Индонезии, казалось бы, обычный с виду кот. Животное настолько любило свою хозяйку, что после ее смерти уже больше года живет на ее могиле.

Владелицей котика была пожилая женщина. Когда она скончалась, усатый друг пришел на кладбище и лег на надгробие. С тех пор он его практически не покидает. Иногда, правда, ненадолго куда-то уходит. Работники кладбища, проследив за ним, выяснили, что кот возвращается домой в надежде обнаружить там хозяйку. Однако убедившись, что ее там нет, он возвращается на могилу, сообщает tvzvezda.ru.

По словам очевидцев, они часто слышат, как животное издает звуки, похожие на плачь.