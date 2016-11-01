СМИ узнали, что британская контрразведка видит в России угрозу для страны

Россия, которая все чаще противопоставляет себя странам Запада, использует достаточно агрессивные методы, чтобы продвигать свою политику. Это является прямой угрозой стабильности Великобритании, заявил Эндрю Паркер, возглавляющий британскую службу контрразведки М15.

Слова главы контрразведки приводит британское издание The Guardian. По словам Паркера, Россия для достижения своих целей использует шпионаж, пропаганду и диверсии, а также различные современные средства, в том числе кибератаки. Интерес для Москвы представляют военные и промышленные секреты, а также политика правительства.

Российские разведчики действуют по всей Европе, и Великобритания не является исключением, поэтому работа М15, по словам Паркера, состоит в том, чтобы противостоять этому.

Ранее со стороны американских политиков не раз звучали обвинения в адрес Кремля в организации хакерских атак, в том числе на серверы Демократической партии США. Однако до сих пор никаких доказетельств этому предъявлено не было.

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