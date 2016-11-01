ФБР не удалось найти связь Трампа с Россией

На протяжении всего минувшего лета ФБР пыталась обнаружить хоть какую-то связь кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа с российским властями. Но безуспешно. Никакой нити, связывающей нашу страну как с Трампом, так и с его советниками, не удалось найти.

Правда, другой кандидат в президенты Америки, но уже от демократов с этим не согласна. Хиллари Клинтон уверяет, что такая связь непременно должна быть, сообщает ria.ru.

Кстати, ранее президент России уже заявлял, что наша страна никоим образом не влияет на ход выборов в США. По словам Путина, обратные утверждения направлены на то, чтобы отвлекать американский народ от других важных проблем в собственной стране.

Также Владимир Путин уточнил, что Россия будет работать с любым президентом, которого выберут граждане США.