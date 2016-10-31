Экс-президент Кипра: моя страна хочет, чтобы отменили санкции в отношении РФ

Георгиус Василиу рассказал, как его страна относится к санкциям, наложенным на Россию, и что пытается предпринять в связи с этим. На встрече, которая прошла в МГИМО, экс-президент Кипра заявил, что его страна делает все возможно для того, чтобы с России были сняты санкции. Но, к сожалению, может она немногое.

На вопрос, может ли Кипр повлиять на Евросоюз в данном вопросе, политик пошутил. Он сказал, что его страна бы это сделала, если бы была такой же великой, как РФ. Однако Кипр маленький, сообщает ria.ru.

Политик также отметил, что санкции, введенные в отношении России, не идут на пользу никому: ни РФ, ни ЕС, ни всему миру.

Напомним, антироссийские санкции, принятые Евросоюзом, действуют до конца января следующего года. ЕС заявляет, что для их прекращения необходимо полное выполнение минских соглашений по Украине. Хотя наша страна уже говорила о том, что не является стороной конфликта и может лишь оказывать давление на субъекты разногласий.

Отношения между Россией и Западом ухудшились из-за ситуации на Украине. Тогда в отношении нашей страны были приняты санкции. Россия, в свою очередь, также запретила ввоз ряда товаров из стран, которые поддержали наложенные на РФ ограничения.