В Дамаске боевики выпустили мины в район, где находится российское посольство

В Сирии боевики снова обстреляли район, где располагается российское посольство. Как сообщается, инцидент произошел в районе Аль-Адауи в Дамаске, где помимо нашего дипломатического представительства располагается ряд военных объектов.

По некоторым данным, боевики применили минометы. Взрывы от их выстрелов произошли примерно в 300 метрах от российского посольства. Как стало известно, было выпущено две мины, передает ria.ru.

Сообщается, что в результате обстрела здание посольства не пострадало. О том, есть ли жертвы среди людей, пока не сообщается.

Как стало известно, нападение произошло из района, который располагается на расстоянии примерно двух километров от диппредставительства России.