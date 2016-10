Украинская долговая яма: есть ли выход?

Украина, по уши погрязшая в долгах, напоминает тяжелобольного на аппарате искусственного дыхания. И, если безутешная родня устанет поддерживать жизнь в этом слабеньком тельце и вкладывать огромные суммы в призрачные надежды на выздоровление, то кончина станет фактически неизбежной.

Экономика Украины попала в это опасное положение не вчера – основная масса государственного долга была сформирована во время кризиса 2008-2009, а в 2014-2015 Украина нырнула в долговую яму еще глубже. Экономические эксперты предлагают разные пути выхода из кризисной ситуации, однако большинство сходится на том, что спасти страну может лишь резкий экономический рывок и «полноводный» поток частных зарубежных инвестиций, что, другими словами можно обозначить, как «Украину спасет лишь чудо».



Украинский кризис в цифрах



Благодаря экономической безграмотности населения, украинским властям удается преподносить слабые трепыхания экономики, как «мощные рывки» и «недюжинные успехи». Например, размахивая перед носом у развесившей уши аудитории диаграммой, на которой видно, как «невероятно» сократился государственный долг или, как мы «стремительно» поднялись на три позиции в рейтинге Doing Business, что «гарантированно» сулит инвестиционный бум. Однако на деле ситуация складывается совсем не так.



Внутренний и внешний государственный долг Украины в данный момент находится на отметке 65 миллиардов долларов, а это 80% ВВП страны. При том это не предел, ведь из-за падения гривны по отношению к доллару после перерасчетов сумма может значительно возрасти и превысить ВВП страны, по мнению экспертов, на 13%.



Но даже в том, случае, если счетчик остановится на отметке, которую обнародовал Минфин – 65 миллиардов, то это означает, что только на обслуживание украинского долга уходит порядка 15% расходов госбюджета, что равняется 59 миллиардам гривен.



«Это огромные суммы. Заметьте, эта величина равносильна объему финансирования нашего военного ведомства, эта величина равносильна объемам, сравнимым с нашим пенсионным фондом, со всеми социальными программами, которые есть в обществе. То есть это просто колоссальная величина!», - комментирует Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.



Особенно печально осознавать, что в случае отсутствия долговой петли, украинский бюджет был бы профицитным – социальные стандарты увеличились бы на 65%, а в развитие ключевых отраслей можно было бы выделять внушительные суммы.



Отметим, впрочем, что положение украинской экономики выглядит уже не так пугающе, как в 2014 и в целом, стабилизировалось. Однако Украина уже серьезно превысила безопасный показатель госдолга, которым принято считать 60%. Страна пугающе отстает от своих ближайших соседей – Беларуси (60%), Польши (51%) и Грузии (41%). Перспектива вылезти из долговой ямы слишком далека – у Украины просто нет вариантов – ей придется двигаться по замкнутому кругу кредитов. То есть постоянно брать новые, чтобы иметь возможность погашать старые. Среди наших кредиторов не только МВФ, который с 1994 года выделил Украине порядка 28 миллиардов долларов, но и другие финансовые структуры – ЕБРР, МФК и так далее…



Теоретические пути из долговой ямы



Несмотря на суровые выводы экспертов, согласно которым светлое будущее начнет «светить» Украине в лучшем случае через 10 лет, экономисты все же уверены, что Украина избежит дефолта в 2019 году, когда наступит дата выплат по реструктуризированным облигациям.



Правда, откладывать процесс решения проблемы в долгий ящик не выйдет – действовать нужно немедленно.



Важнейшей рекомендацией, которую экономисты дают Украине – удешевление обслуживания госдолга. Работа по реструктуризации и совершенствованию структуры госдолга ведется постоянно, однако возможности для его оптимизации до сих пор широки. Экономисты рекомендуют привлекать кредиты с процентной ставкой не выше 3% годовых, а также продолжать придерживаться политики нормализации инфляции и снижения процентных ставок.



Кроме того необходимо продолжать проводить реформы, которые помогут оптимизировать расходную часть бюджета. При этом, по мнению руководителя аналитического подразделения группы ICU Александра Вальчишена, речь идет не о фактическом сокращении расходов, а о перераспределении средств. Он уверен, что государству необходимо выявить неэффективные издержки и направить освобожденные средства в более продуктивные направления.



Наиболее популярной среди населения является идея о значительном сокращении расходов на госаппарат, ведь госрасходы только за прошлый год составили чуть ли не половину ВВП. К слову, реформа по оптимизации работы госструктур уже проводится и, хотя происходит это совсем не такими темпами, как хотелось бы, это уже дает ощутимые результаты. В 2014-м число госслужащих уменьшилось на 12% (53 тысячи человек). И это позволило сократить расходы бюджета на 1 миллиард гривен.



Кроме того регулярно поднимается вопрос необходимости привлечения инвестиций, однако иностранные инвесторы не особо интересуются нестабильным государством. Несколько дней назад украинские власти торжественно объявили о том, что Украина поднялась в рейтинге Doing Business-2017, который готовит Всемирный банк, что согласно заявлениям чиновников, является чуть ли не гарантией инвестиционного бума.



Однако член исполнительного комитета Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран в своем блоге на «НВ-бизнес» лишил украинцев ложных надежд. Он, в частности, отметил, что место в таблице не отражает ситуации и даже не означает улучшение бизнес-климата. Показатели рейтинга можно воспринимать, как «руководство к реформам, но не как стандарт для оценки их успешности».



«Если взять скромное 80-е место Украины, то обогнали нас: Сан-Марино, Китай, Тунис, Мальта, Кыргыстан, ЮАР, Бутан и Ботсвана. Первые же позиции в рейтинге заняли Новая Зеландия, Сингапур и Дания. Так вот, разница в бизнес-климате между Ботсваной и Данией колоссальна, а вот между Ботсваной и Украиной - практически не ощутима. На практике это означает, что для существенного прогресса Украине нужно двигаться в рейтинге Doing Business не на 2-3 позиции вверх, а на 20-30 позиций. Вместо этого наша страна умудрилась ухудшить свои позиции по следующим параметрам: решение проблем с неплатежеспособностью - с 141-го до 150-го места; международная торговля - с 109-го до 115-го места; регистрация собственности - с 61-го до 63-го места, доступ к получению кредитов - с 19-го до 20-го места», - пояснил Шапран.



Впрочем, если показатели улучшаться значительно, то это, возможно, привлечет внимание инвесторов…



Подводя итоги, можно сказать, что у Украины есть шансы вылезти из долгов, хоть и потратив на это немало времени и сил. Однако позитивные перемены возможны только в том случае, если власти прекратят заниматься популизмом и направят свои силы на реальную работу.



Пока же приходится радоваться хотя бы тому, что кредиторы не спешат отключать Украину от аппарата искусственного дыхания. В сентябре, страна получила очередной транш кредита МВФ на 1 миллиард долларов, а в октябре – одобрение Всемирного банка по кредитным гарантиям на 500 миллионов долларов для закупки природного газа.

