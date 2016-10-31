Совсем недавно весь мир говорил о громком разводе Джонни Деппа с Эмбер Хёрд, и вот имя звезды опять фигурирует в СМИ. В этот раз шум вокруг звезды снова связан с его семьей.

Дочь актера Лили-Роуз Мелоди Депп дала интервью французскому Elle, в котором рассказала, что ведет активную борьбу с анорексией. По словам 17-летней актрисы и модели, она уже несколько лет пытается одолеть болезнь и уже может похвастаться результатами, сообщает rg.ru.

Также дочь знаменитости отметила, что к борьбе с недугом ее подтолкнули недобрые комментарии, которые оставляли в Интернете. Они касались ее фигуры и внешности.









Фото: instagram.com