Гражданка США узнала о беременности за час до родов

Американка по имени Стефани Джегерс поразила весь мир историей своих родов.

Жительница штата Джорджия узнала о своей беременности всего лишь за час до того, как ее ребенок появился на свет, сообщает MedPortal.ru. Стефани и ее супруг Майкл с трудом поверили в то, что не знали о том, что скоро станут родителями. Они были обеспокоены, поскольку женщина далеко не всегда вела образ жизни, подходящий для ее положения, например, вместе со своими тремя детьми каталась на американских горках. Более того, однажды будущей матери пришлось сделать рентген из-за перелома лодыжки - это действие очень вредит эмбриону.

К счастью, мальчик родился абсолютно здоровым и точно в срок.