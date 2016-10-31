На Кипре две россиянки устроили скандал в аэропорту и напали на полицейских

Две российские туристки устроили скандал в аэропорту города Ларнака (Кипр) и накинулись на полицейских, когда те попытались их урезонить. За нападение на стражей порядка обе дебоширки были задержаны.

Как стало известно, инцидент произошел накануне. Две гражданки России, 61-летняя мать и 26-летняя дочь, возмутились тем, что сотрудники аэропорта попросили их предоставить багаж для досмотра. Они наотрез отказались проходить проверку даже несмотря на то, что дежурившие полицейские попытались им объяснить, что эта процедура необходима для их же безопасности. Вместо того, чтобы выполнить требования, обе женщины накинулись на стражей порядка.

В настоящее время россиянки ожидают суда за нападение на правоохранителей и сопротивление при задержании.

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