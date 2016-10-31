Трое россиян пострадали при столкновении с экскаватором в Таиланде

Трое граждан России пострадали при столкновении их автомобиля с припаркованным экскаватором на острове Пхукет в Таиланде. Все они были доставлены в больницу, их состояние врачи находят удовлетворительным.

По предварительным данным полиции, один из россиян, находившийся за рулем автомобиля, мог не заметить в темноте дорожных знаков, требующих снижения скорости. Кроме того, стражи порядка не исключают, что экскаватор, занимающий половину проезжей части, не был надлежащим образом освещен. В результате аварии никто не погиб. Обвинения ни российским гражданам, ни владельцу экскаватора пока предъявлены не были, полиция устанавливает подробности произошедшего.

аварии - в него врезался мотоцикл с двумя местными жительницами. При этом издание Phuket Gazette отмечает, что немногим ранее тот же экскаватор стал причиной другой- в него врезался мотоцикл с двумя местными жительницами.

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