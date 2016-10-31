Более 21 млн американцев уже проголосовали за нового президента

Более 21 млн человек досрочно проголосовали на выборах, предстоящих в США всего через неделю. Это почти 1/6 от числа избирателей, принимавших участие в прошлых и позапрошлых президентских выборах.

По сообщению газеты The New York Times, в таких штатах, как Колорадо, Невада, Северная Каролина и Флорида, голоса за кандидатов отдал примерно каждый четвёртый, а ведь именно эти территории считаются особо значимыми для результатов выборов. И хотя подсчёт по использованным бюллетеням до 8 ноября не ведётся, СМИ удалось узнать, что наибольшую активность в досрочном голосовании проявляют сторонники Демократической партии.

Досрочно голосовать американскому электорату разрешили на прошлой неделе. Однако надо учесть, что кроме президента он будет переизбирать палату представителей, значительную часть сената и законодательных собраний штатов, а также некоторых губернаторов.

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