СМИ: Украина намерена призвать Евросоюз сократить импорт российского газа

СМИ сообщили о планах украинской Рады добиться от ЕС отказа от строительства газопровода “Северный поток-2”, а также сокращения вдвое импорта российского газа.

Проект соответствующей резолюции разрабатывает председатель комитета по иностранным делам Анна Гопко. Основанием для этого послужили “агрессивные действия” России в восточной части Украины и на территории Сирии. Предполагается, что предложенные в резолюции меры заставят Россию пересмотреть свою политику.

Ранее “Нафтогаз Украины” призвал Евросоюз и Соединенные Штаты подвергнуть “Северный поток-2” жестким финансовым санкциям, чтобы не допустить его реализации.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня