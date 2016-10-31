Поезд врезался в пикап в Таиланде

На нерегулируемом железнодорожном переезде в провинции Сурат Тхани в южной части Таиланда произошло столкновение поезда и пикапа.

Водитель автомобиля погиб на месте, а его супруга получила серьезные ранения и была экстренно доставлена в ближайшую больницу. Как сообщает интернет-версия издания "Кхом Чат Лык", человек за рулем пикапа марки "Исудзу" решил пересечь железную дорогу в условиях ограниченной видимости и не заметил поезд. Тепловоз отбросил машину на 50 метров от места столкновения.

В настоящий момент нет никакой информации о состоянии пострадавшей женщины. Пассажиры поезда не получили ранений и травм.