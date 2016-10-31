Названа партия, получившая конституционное большинство в парламенте Грузии

Сегодня стало известно, какая партия получила конституционное большинство в парламенте Грузии.

Во втором туре парламентских выборов партия "Грузинская мечта" победила в 48 из 50 одномандатных округов. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на ЦИК Грузии, в двух других округах победу одержали независимые кандидаты. Интересно, что представители партии бывшего президента страны Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" не смогли пробиться вперед ни в одном из округов.

Напомним, ранее говорилось, что явка избирателей на втором туре парламентских выборов в Грузии достигла 37,5%.