В США автомобиль после гонок сбил 22 человека

После гонок NASCAR, проходивших неподалеку от американского города Мартинсвиль, штат Вирджиния, водитель сбил 22 человека.

Согласно последней информации, девять пострадавших попали в больницы. Как сообщают "Известия", виновник аварии был за рулем кабриолета Chevrolet SSR и врезался в джип при попытке выехать с парковки для инвалидов. После этого машина совершила наезд на толпу людей.

Уточняется, что в результате инцидента никто не погиб. Водитель кабриолета был абсолютно трезв, однако по какой-то причине временно потерял ориентацию в пространстве.