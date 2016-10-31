Минюст США выдал ордер на изучение переписки Клинтон

Министерство юстиции Соединенных Штатов выдало разрешение на анализ данных, которые хранятся на жестком диске компьютера, который принадлежит супругу помощницы кандидата в президенты.

Предполагается, что на изучение новой партии обнаруженной информации, включающей в себя порядка 650 писем, у сотрудников ФБР уйдет несколько недель. Специалистам предстоит выяснить, какая часть переписки дублирует уже имеющиеся данные, а какую часть можно будет включить в возобновленное разбирательство.

Напомним, переписка, хранящаяся в компьютере мужа помощницы Клинтон - Энтони Винера, была обнаружена в ходе расследования другого дела. Винер был заподозрен в том, что вел переписку непристойного содержания с 15-летней девочкой.

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