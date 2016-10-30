Более трети молдаван выбрали президента уже к обеду

Выборы в Молдове еще не окончены, но уже состоялись. Более трети населения страны успели проголосовать к 13:30, согласно законам государства, это означает, что выборы будут признаны состоявшимися.

К сожалению, на текущий момент можно с большой осторожностью предполагать, кто же займет президентское кресло Республики Молдова, поскольку на выборах не было exit-poll. Голосование характеризуется высокой долей активности, поскольку основная масса избирателей по статистике приходит на участки к 16-17 часам. Высокая явка, по всей видимости, мотивирована тем, что проводятся первые за 20 лет прямые выборы президента республики. АН ранее уже писали об этом.

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