Секретарь Совбеза Украины имеет в долларах 800 тысяч наличности и раритетные книги

С той поры как чиновников Украины обязали декларировать в электронном виде свои доходы, там появляется все больше долларовых миллионеров. Теперь к ним присоединился и секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.



Турчинов внес в налоговую декларацию более $800 тысяч, квартиру в Киеве (381 кв.м. площади) и собрание раритетных книг, передает ТАСС.

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины – миллионер и отличный коллекционер: 27 редких старинных религиозных книг украшают его собрание. Среди фолиантов – раритетные издания Библии и Евангелие, Апостолы и другие издания. Турчинов также владеет авторством кинолент и романов "Пришествие", "Тайная вечеря", "Иллюзия страха" и "Свидетельство".

Система электронного декларирования – одно из условий МВФ при сотрудничестве с Украиной. Вот чиновники и вынуждены выставлять свои доходы напоказ.

Ранее "АН-онлайн" сообщали о налоговой декларации сына президента Украины - Алексея Порошенко.