Италия сообщила первые данные о пострадавших при землетрясении

В результате мощного землетрясения, которому подверглась Италия сегодня утром, пострадало несколько десятков человек. Об этом сообщил глава Департамента гражданской защиты Фабрицио Курчо.

Сообщается, что погибших нет, но точная цифра получивших ранения пока не называется. Сотрудники российского посольства в Италии пока не имеют данных о том, есть ли среди них граждане России.

Сегодня утром появилась информация о том, что в Италии произошло еще одно мощное землетрясение. По уточненным данным, сила подземного толчка составила 6,5. По мнению специалистов из Национального института геофизики и вулканологии в Пизе, сейсмическая активность в районе центральной Италии будет продолжаться, но предвидеть новые толчки не представляется возможным.

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