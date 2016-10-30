Террористы применили химическое оружие против сирийских войск в Алеппо

Позиции правительственных войск и ополчения в Сирии подверглись обстрелу самодельными снарядами с отравляющим газом. В настоящее время еще неизвестно, какой именно газ был применен.

Также ничего не сообщается о количестве погибших и пострадавших в результате атаки.

В Алеппо третьи сутки ведутся ожесточенные бои между исламистами и сирийскими войсками. Под удар боевиков попали не только военные, но и гражданские объекты, в том числе жилые дома. Тем не менее, армии и ополченцам дважды удавалось остановить наступление. При этом в городе продолжает действовать режим гумпаузы, российские и сирийские самолеты уже тринадцатые сутки подряд не наносят авиаудары.

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