Италию снова сильно трясет

В центральной части Италии, в которой еще недавно прошла серия землетрясений, ставших причиной серьезных разрушений и гибели большого числа местных жителей, снова зафиксирован сильный подземный толчок.

Сегодня около 9:40 по Москве в центральной Италии произошло землетрясение, магнитуда которого составила 7,1. В данный момент о жертвах стихийного бедствия пока ничего не известно.

Напомним, в результате августовского землетрясения погибло более семидесяти местных жителей. Первый подземный толчок магнитудой 6,0 стал причиной значительных разрушений в городе Аматриче. За ним последовал второй толчок, немногим слабее - магнитудой 5,4. Разрушениям подверглись несколько районов центральной части страны.

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