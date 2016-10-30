Демократы: глава ФБР теперь заодно с Путиным

Экс-председатель Национального комитета Демократической партии Соединенных Штатов Говард Дин заявил, что возглавляющий ФБР Джеймс Коми своими распоряжениями подорвал доверие к ведомству.

Как написал Дин в своем микроблоге в Twitter, Коми лишил ведомство доверия граждан и навсегда испортил образ ФБР в глазах соотечественников после того, как решив возобновить расследование по делу о переписке Хиллари Клинтон. По мнению политика, таким образом глава ведомства по сути встал на сторону российского президента и принимает выгодные для него решения.

Ранее стало известно, что у ФБР появилась новая информация в деле о переписке. Однако как сообщают американские СМИ, у минюст Соединенных Штатов пока не выдал ордер на прочтение новых писем, отправленных с личного почтового ящика Клинтон.