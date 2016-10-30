Семьям американских дипломатов предписано покинуть Стамбул

Семьям сотрудников генерального консульства предписано покинуть Стамбул в связи с опасностью из-за возросшей активности экстремистских группировок.

Госдепартамент Соединенных Штатов пояснил, что существует угроза нападения на американских граждан, проживающих на территории города или часто в нем бывающих. При этом предписание не касается сотрудников других американских дипломатических представительств на территории Турции, а относится только к генконсульству в Стамбуле.

Кроме того, гражданам Соединенных Штатов рекомендуется воздержаться от путешествий в юго-восточную часть Турции, поскольку участились случаи террористических актов.