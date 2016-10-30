Семьям американских дипломатов предписано покинуть Стамбул
30 октября 2016, 07:38 [ «АН-онлайн» ]
Семьям сотрудников генерального консульства предписано покинуть Стамбул в связи с опасностью из-за возросшей активности экстремистских группировок.
//В мире
30 октября 2016, 07:38 [ «АН-онлайн» ]
Семьям сотрудников генерального консульства предписано покинуть Стамбул в связи с опасностью из-за возросшей активности экстремистских группировок.
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