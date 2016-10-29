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//В мире

Рогозин заявил, что эмблема Главного управления разведки Украины "дебильная"

29 октября 2016, 14:22 [ «АН-онлайн» ]

Рогозин заявил, что эмблема Главного управления разведки Украины "дебильная"
фото: globallookpress.com

В субботу, 29 октября, российский вице-премьер Дмитрий Рогозин высказался по поводу эмблемы Главного управления разведки Украины.

По словам политика, эмблема ГУР является абсолютно "дебильной". На своей страничке в социальной сети Twitter Рогозин обратил внимание подписчиков на "дебильную символику украинских силовиков". Вице-премьер также опубликовал ссылку на официальный сайт украинского лидера Петра Порошенко.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины представил общественности нового руководителя разведки министерства обороны генерал-майора Василия Бурбо стоя на фоне странной эмблемы - совы, которая пронзает мечом территорию России.

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