Теракт был совершен в западной части Багдада

Утром в субботу, 29 октября, в западной части Багдада произошел теракт.

Согласно последней информации, в результате атаки погибли не менее семи человек, а еще двадцать получили ранения различной степени тяжести. Как сообщает агентство Associated Press, террорист-смертник произвел взрыв неподалеку от остановки для шиитских паломников.

Предполагается, что количество жертв в ближайшие часы может возрасти. В настоящий момент ответственность за теракт не взяла на себя ни одна из организаций, действующих в стране.