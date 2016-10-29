Ходорковским может заняться Интерпол

Михаила Ходорковского могут объявить в международный розыск по линии Интерпола. Данный вопрос правоохранительная служба рассмотрит на своем заседании, которое пройдет в ноябре.

Россия разыскивает бывшего руководителя нефтяной компании ЮКОС в связи с убийством мэра города Нефтеюганск Владимира Петухова. Трагический инцидент произошел в 1998 году. По версии следствия, Ходорковский имел отношение к убийству.

Михаил Ходорковский отсидел за различные преступления, связанные с его бизнесом, 10 лет. В конце 2013 года бывшего олигарха помиловал президент России Владимир Путин. В настоящее время Ходорковский находится за пределами РФ.