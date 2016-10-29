В будущем году Бразилия намерена увеличить добычу нефти.

Об этом в субботу, 29 октября, сообщил руководитель департамента нефти и газа Минэнерго Бразилии Марсиу Феликс, который не смог назвать точных цифр. Он добавил, что, согласно плану, добыча "черного золота" будет постоянно расти в ближайшие несколько лет.

Министр подчеркнул, что в переговорах ОПЕК по созданию дорожной карты ограничения добычи нефти страна в настоящий момент участвует в качестве наблюдателя.