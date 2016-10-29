Пхеньян пригрозил Японии и США ядерными ударами

СРОЧНО
|10:41  Пассажир упал на рельсы в московском метро, на оранжевой ветке сбой |08:37  МЭР: к 2019 году в РФ будет остановлен рост добычи нефти |07:47  У станции московского метро найдено тело молодого мужчины |28.10 21:52  Захарова: снимки обстрелянной в Идлибе школы - поддельные |28.10 19:36  Президент отказал Генштабу в продолжении авиаударов |28.10 17:27  В Омске упавшего с пятого этажа ребенка спасли бельевые веревки |28.10 17:10  Бывший преподаватель МГУ погиб от переохлаждения в центре Москвы |28.10 16:19  Путин не является сторонником нагнетания напряженности – Кремль |28.10 15:23  Строители избили священника за отказ с ними выпить |28.10 15:22  Вор попытался стянуть сумку на глазах у зампрокурора и был сразу пойман |28.10 14:19  Бивол проведёт рейтинговый бой против Махтеенко 29 октября в Екатеринбурге |28.10 14:12  ЦБ РФ оставил без изменений ключевую ставку |28.10 13:55  Медведев и Лукашенко встретились в Минске |28.10 13:08  Дефицит бюджета РФ в будущем году составит астрономическую сумму |28.10 12:45  Определились все четвертьфиналисты розыгрыша Кубка России по футболу |28.10 12:11  Российский хоккеист погиб в Таиланде |28.10 11:37  Московского дворника уволили, а он решил взорвать два дома |28.10 11:17  Кальмары массово выбросились на берег на Сахалине |28.10 11:09  Эксперты: отзыв лицензий у банков может привести к росту безработицы в России |28.10 10:40  Школьник из Красноярского края бросил в лицо учителю стул |28.10 09:53  У московского бизнесмена украли сумку с 20 млн рублей внутри |28.10 08:43  В одном из парков Хабаровского края нашли труп студента без головы |28.10 08:18  Порошенко и Эрдоган побеседовали по телефону |27.10 21:17  Новосибирский шахматист всем проиграл, но все равно получит 280 тысяч |27.10 20:33  Землетрясение в Италии попало на видео (ВИДЕО) |27.10 19:31  Владимир Путин: Провокации против НАТО недопустимы! |27.10 18:50  В стране выдался на редкость сладкий год |27.10 18:34  Российская Госдума считает, что налог на вклады не имеет смысла |27.10 17:50  Путин предложил мировому сообществу план спасения Ближнего Востока |27.10 16:57  Россия подготовила доказательства нарушений США по Сирии для Совбеза ООН

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости RtbSystem.com

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//В мире

Пхеньян пригрозил Японии и США ядерными ударами

29 октября 2016, 10:47 [ «АН-онлайн» ]

Пхеньян пригрозил Японии и США ядерными ударами
фото: globallookpress.com

Северная Корея готова к тому, чтобы начать ядерную войну со своими противниками.

Северокорейское агентство ЦТАК распространило сегодня заявление, в котором говорится, что вооруженные силы страны могут нанести превентивный удар в отношении Соединенных Штатов и Японии в случае каких-либо провокаций с их стороны. Так власти КНДР отреагировали на планы Японии усилить санкции против Пхеньяна в связи с продолжающимися ядерными испытаниями.

Разработка ядерного оружия Северной Кореей является одним из главных угроз международной безопасности в настоящее время. Испытания периодически осуждают в ООН, однако на Пхеньян это не действует.    

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ДЦ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//В мире

Пхеньян пригрозил Японии и США ядерными ударами

Пхеньян пригрозил Японии и США ядерными ударами

Северокорейское агентство ЦТАК распространило сегодня заявление, в котором говорится, что вооруженные силы страны могут нанести превентивный удар в отношении Соединенных Штатов и Японии в случае провокаций.

//В мире

В Кабуле прогремел взрыв

В Кабуле прогремел взрыв

Утром в субботу, 29 октября, стало известно, что в афганском Кабуле прогремел мощный взрыв. Согласно последней информации, бомба была помещена в автомобиль, который принадлежал ВС Афганистана.

//Общество

Глава петербургской митрополии не может жить без часов за 2,5 млн

Глава петербургской митрополии не может жить без часов за 2,5 млн

Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил пятидневное паломничество на Святую гору Афон. Там он посетил несколько скитов, а также провел литургию в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре.

//Наука

Илон Маск представил невидимые солнечные батереи

Илон Маск представил невидимые солнечные батереи

В минувшую пятницу, 28 октября, глава Tesla Motors Илон Маск представил новые удивительные разработки. Публике продемонстрировали крыши-батареи, а также усовершенствованный энергонакопитель.

//Общество

Пикет против юных живодерок состоялся в Хабаровске

Пикет против юных живодерок состоялся в Хабаровске

В субботу, 29 октября, на Комсомольской площади в Хабаровске состоялся пикет против жестокого обращения с животными, а также за справедливое и соразмерное преступлению наказание для юных живодеров.

//Метеоновости

Сегодня в Москве ожидается метель

Сегодня в Москве ожидается метель

В субботу, 29 октября, синоптики ожидают в Москве первую метель. Как сообщили специалисты московского метеобюро, всего за один день в столичном регионе может выпасть до шести сантиметров снега.

//Наука

Ученые: человек после смерти воскресает в другом месте

Ученые: человек после смерти воскресает в другом месте

Ученый из США полагает, что люди, умирая, не покидают "жизнь" в широком смысле навсегда, а лишь попадают в принципиально иное пространство. В этом месте человек имеет высокие шансы воскреснуть.

//Культура

Боб Дилан прокомментировал присуждение Нобелевской премии по литературе

Боб Дилан прокомментировал присуждение Нобелевской премии по литературе

Легендарный музыкант и автор песен Боб Дилан прокомментировал присуждение Нобелевской премии по литературе. Он заявил, что принимает премию и признался, что лишился дара речи, узнав о награждении.

//Культура

Как в Петербурге проводят школьные каникулы

Как в Петербурге проводят школьные каникулы

С 29 октября по 6 ноября во время детских каникул Большое фойе Театра-фестиваля «Балтийский дом» превратится в Город творческих профессий. В нем дети смогут попробовать силы в различных театральных профессиях.

//Происшествия

Пассажир упал на рельсы в московском метро, на оранжевой ветке сбой

Пассажир упал на рельсы в московском метро, на оранжевой ветке сбой

Утром в субботу, 29 октября, на Калужско-Рижской линии московского метро пассажир упал на рельсы. В настоящий момент движение поездов от станции "Новоясеневская" до станции "Теплый Стан" остановлено.

//В мире

Клинтон призвала ФБР опубликовать ее служебные письма

Клинтон призвала ФБР опубликовать ее служебные письма

Хиллари Клинтон отреагировала на возобновление ФБР расследования утечки ее служебной переписки. Кандидат на пост президента США заявила, что разбирательство не способно подмочить ее репутацию.

//Новости ADWILE

//Общество

Собирать листву нельзя оставлять

Собирать листву нельзя оставлять

Проблема с опавшими листьями напоминает «страну невыученных уроков». В мультфильме двоечник столкнулся с дилеммой – «казнить нельзя помиловать». И если там никого не казнили, то дворника накажут в любом случае.

//Общество

В Сибири лечат переломы быстрее всех в мире

В Сибири лечат переломы быстрее всех в мире

В Иркутске нашли способ сращивать переломы быстрее и надёжнее, чем это делается сейчас. Разработанные иркутскими учёными «батарейки-импланты» состоят из титановой трубки и платинового стержня.

//Экономика

МЭР: к 2019 году в РФ будет остановлен рост добычи нефти

МЭР: к 2019 году в РФ будет остановлен рост добычи нефти

Сегодня стало известно, что Министерство экономического развития России прогнозирует остановку роста добычи нефти в стране к 2019 году. Об этом сообщается в макропрогнозе, опубликованном ведомством.

//В мире

Один из крупнейших заводов Японии остановил работу - сотрудники нашли таракана

Один из крупнейших заводов Японии остановил работу - сотрудники нашли таракана

В Японии завод Hagoromo Foods Corp., который является одним из крупнейших производителей консервов в стране, полностью приостановил работу. Согласно последней информации, в одной банке был обнаружен таракан.

//Происшествия

У станции московского метро найдено тело молодого мужчины

У станции московского метро найдено тело молодого мужчины

Рано утром в субботу, 29 октября, у одной из станций московского метро был обнаружен труп молодого мужчины. Согласно последним данным, тело нашел у станции "Теплый стан" случайный прохожий.

//В мире

В ООН высказались по поводу обстрела посольства РФ в Дамаске

В ООН высказались по поводу обстрела посольства РФ в Дамаске

В Организации Объединенных Наций высказались по поводу обстрела посольства России в Дамаске. Совет безопасности ООН самым серьезным образом осудил очередной минометный обстрел, который произошел 28 октября.

//новости MIXADVERT.com

//В мире

В Италии один человек погиб и четверо пострадали при обрушении эстакады

В Италии один человек погиб и четверо пострадали при обрушении эстакады

На трассе под Миланом в Италии произошло обрушение эстакады. В данный момент известно об одном погибшем, еще не менее четырех человек получили травмы. Сообщается, что среди пострадавших есть дети.

//live

«Список стран-участниц ОДКБ со временем вполне можно расширить»

«Список стран-участниц ОДКБ со временем вполне можно расширить»

Правительство РФ одобрило соглашение государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности в области перевозок вооруженных формирований и грузов военного назначения. Вопрос: «У ОДКБ есть перспектива расширения?»

//В мире

На Украине школьные учебники собираются проверить на равенство полов

На Украине школьные учебники собираются проверить на равенство полов

Минобрнауки Украины заявило о необходимости проверить на соответствие равенству полов учебные пособия по предмету “Семейные ценности”, являющимся факультативным для школьников восьмых-девятых классов.

//Политика

Захарова: снимки обстрелянной в Идлибе школы - поддельные

Захарова: снимки обстрелянной в Идлибе школы - поддельные

Фотографии школы в сирийской провинции Идлиб, вину за обстрел которой французский министр иностранных дел Жан-Марк Эйро возложил на Москву и Дамаск, являются компьютерной графикой, заявила спикер МВД РФ.

//В мире

ФБР вновь заинтересовалось Клинтон

ФБР вновь заинтересовалось Клинтон

Расследование утечки служебной переписки бывшего государственного секретаря Соединенных Штатов Хиллари Клинтон будет возобновлено. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми.

//Общество

Кадыров заявил, что рок-опера “Иисус Христос - суперзвезда” оскорбляет мусульман

Кадыров заявил, что рок-опера “Иисус Христос - суперзвезда” оскорбляет мусульман

Глава Чечни Рамзан Кадыров, ранее поддержавший байкера Хирурга в его конфликте с худруком "Сатирикона" Константином Райкиным, высказал свое мнение в целом о ситуации с запретом спектаклей и выставок.

//Новости партнеров

//В мире

Россия не смогла переизбраться в Совет по правам человека

Россия не смогла переизбраться в Совет по правам человека

Российская Федерация получила наименьшее количество голосов на голосовании, которое должно было определить представителя Восточной Европы в Совете ООН по правам человека на ближайшие три года.

//Криминал

Пьяных стражей порядка в Ангарске тормознуло дерево

Пьяных стражей порядка в Ангарске тормознуло дерево

Сотрудники патрульно-постовой службы в Ангарске пытались проехать сквозь стоящее у дороги дерево на Toyota Fielder. Попытка не удалась, и нетрезвые стражи порядка попытались скрыться бегством, завидев коллег.

//Общество

Кадыров: мнение Хирурга близко всем здоровым людям

Кадыров: мнение Хирурга близко всем здоровым людям

Глава Чечни Рамзан Кадыров встал на сторону байкера Александра Залдостанова в его недавнем конфликте с Константином Райкиным. Он заявил, что слова худрука “Сатирикона” и сам воспринял с недоумением.

//В мире

Российское посольство в Сирии подверглось обстрелу

Российское посольство в Сирии подверглось обстрелу

Здание российского посольства в столице Сирии Дамаске подверглось обстрелу. Прицельный огонь велся с подконтрольной боевикам территории города. Жертв среди сотрудников российской дипмиссии нет.

//Политика

Президент отказал Генштабу в продолжении авиаударов

Президент отказал Генштабу в продолжении авиаударов

Военно-космические силы России не будут бомбить вооруженную оппозицию Асаду в восточной части Алеппо, как о том сегодня попросил Генштаб президента Владимира Путина. Последний отказал в возобновлении ударов.

//В мире

В Литве забросали камнями двоих беженцев из Сирии

В Литве забросали камнями двоих беженцев из Сирии

В городе Рукла (Литва), где расположен лагерь беженцев, два сирийских подростка стали жертвами нападения местных жителей. Агрессивно настроенные молодые люди начали забрасывать сирийцев камнями.

//Криминал

Обезглавленный студент был убит из-за хабаровских живодёрок?

Обезглавленный студент был убит из-за хабаровских живодёрок?

Убийство в Комсомольске-на-Амуре 19-летнего студента авиатехникума Артёма Шустова, которому отрезали голову, обрастает новыми версиями, хотя подозреваемый Никита Р. уже найден и признался в содеянном.

//Общество

В Москве на Новый год планируют побить туристический рекорд

В Москве на Новый год планируют побить туристический рекорд

Число туристов, которые посетят столицу во время предстоящих новогодних праздников, превысит показатели за предыдущие два года. Такой прогноз сделали в московском департаменте национальной политики и туризма.

//В мире

Генштаб попросил Путина разрешить удары по Алеппо

Генштаб попросил Путина разрешить удары по Алеппо

Как рассказал представитель Генштаба Сергей Рудской, удары планируется наносить по восточной части города. Они стали необходимы по причине того, что исламисты не хотят складывать оружие и продолжают сражаться.

//В мире

Генштаб заявил, что американская авиация разбомбила школу под Мосулом

Генштаб заявил, что американская авиация разбомбила школу под Мосулом

Бомбардировщик, состоящий на вооружении ВВС Соединенных Штатов, нанес авиаудар по зданию школы близ Мосула. Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры