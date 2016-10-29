Пхеньян пригрозил Японии и США ядерными ударами

Северная Корея готова к тому, чтобы начать ядерную войну со своими противниками.

Северокорейское агентство ЦТАК распространило сегодня заявление, в котором говорится, что вооруженные силы страны могут нанести превентивный удар в отношении Соединенных Штатов и Японии в случае каких-либо провокаций с их стороны. Так власти КНДР отреагировали на планы Японии усилить санкции против Пхеньяна в связи с продолжающимися ядерными испытаниями.

Разработка ядерного оружия Северной Кореей является одним из главных угроз международной безопасности в настоящее время. Испытания периодически осуждают в ООН, однако на Пхеньян это не действует.