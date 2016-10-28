На Украине школьные учебники собираются проверить на равенство полов

Минобрнауки Украины заявило о необходимости проверить учебные пособия по предмету “Семейные ценности”, являющимся факультативным для школьников восьмых-девятых классов.

О предстоящей проверке сообщила глава ведомства Лилия Гриневич. Она отметила, что курс был разработан по решению украинского парламента в рамках программы по сохранению семейных ценностей в государстве. При этом, как заявила Гриневич, тексты учебных пособий по этому предмету еще предстоит проверить, поскольку содержащиеся в них руководства не должны противоречить гендерному равенству.

При этом Гриневич выразила убеждение, что курс будет чрезвычайно полезен в вопросе о сохранении семьи.

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