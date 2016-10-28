Россия не смогла переизбраться в Совет по правам человека

Россия получила наименьшее количество голосов на голосовании, которое должно было определить представителя Восточной Европы в Совете ООН по правам человека на ближайшие три года.

Кандидатуру России на голосовании поддержали 112 государств. За Венгрию и Хорватию, выступившие ее соперниками, голоса распределились следующим образом: 144 и 114 соответственно. Всего в состав СПЧ было избрано 14 государств. Россия покинет Совет в конце текущего года, когда закончится срок ее полномочий.

Ранее “АН-онлайн” уже сообщали, что около восьмидесяти гуманитарных организаций призвали не допустить переизбрания России в СПЧ в связи с ее политикой в Сирии. По заявлению представителей организаций, деятельность российских войск в Сирии опровергает заявления Кремля о приверженности правам человека.

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