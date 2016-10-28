Сейчас сложно сказать, действительно ли хотел 73-летний пенсионер из Латвии испытать свойства "Кока-колы" или желал просто прославиться, но факт остается фактом. На всей скорости он загнал свою машину в яму с напитком.

По словам пенсионера, он хотел проверить, настолько ли чудодейственны свойства "Кока-колы", как утверждают люди. Он выкопал яму и вылил в нее 12 тысяч литров напитка, а затем насыпал соду, сообщает ria.ru.

Когда результата не случилось, пенсионер решил продолжить эксперимент. И… въехал в яму на своей Audi. Все это он заснял на видео.

Как утверждает пенсионер, его машина уже старенькая, а потому он хотел проверить, удалит ли кола ржавчину. Об итогах эксперимента автор видео не сообщил. Зато рассказал, что потратил на него 8 тысяч евро при пенсии в 2 тысячи евро в год. Остальные деньги, по его словам, дают дети на лекарства.

Но мужчина не отчаивается. Не удался эксперимент, так хоть известным станет. В конце ролика, который пенсионер выложил в соцсеть, он попросил всех пользователей ставить ему «лайки».